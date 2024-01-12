"حزب الله" العراقي يعلن استهداف مواقع إسرائيلية

أعلن "حزب الله" العراقي في بيان له اليوم الجمعة، عن استهداف عدة مواقع إسرائيلية، متوعدا بالمزيد.

وجاء في البيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزّة، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة السلاح المناسب، فجر اليوم الجمعة، هدفا عسكريا صهيونيا في أراضينا المحتلة، بالقرب من حديقة نهر الأردن".

وتابع: "كما هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة السلاح المناسب، فجر اليوم الجمعة، هدفا حيويا في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" العراقي استهداف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا.

ويمثل هذا الاستهداف أول هجوم تتعرض له القوات الأمريكية بعد الضرابت التي شنتها بالمشاركة مع بريطانيا على الحوثيين في اليمن فجر اليوم الجمعة، والتي أدت إلى مقتل 5 وإصابة 6 آخرين من القوات المسلحة الحوثية.

المصدر: RT