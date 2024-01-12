مراسلنا: مقتل 3 فلسطينيين بقصف استهدف محيط مسجد المجمع الإسلامي جنوب مدينة غزة

أفاد مراسلنا بمقتل 3 فلسطينيين في قصف مدفعي استهدف محيط مسجد المجمع الإسلامي جنوب مدينة غزة، فيما تحدث المراسل عن اشتداد القصف على وسط القطاع.

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ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الذي أحدثته القوات الإسرائيلية في حي تل الزعتر شمال غزة.

وقال المراسل إنه تم استهداف برج فيصل بقذيفتين مدفعيتين في منطقة التعابين ببلدة الزوايدة وسط القطاع، وأفيد عن مقتل شخص في قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين بجوار مدخل دير البلح.

وأكد مراسلنا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات على منازل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي أنها خاضت اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود إسرائيليين في محاور التقدم وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، في وقت أشار المراسل إلى وقوع عشرات الإصابات إثر قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية منزلا لعائلة عرام في "بلوك G" في مخيم خان يونس جنوب القطاع.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من "عملية تفجير حقل ألغام بخط إمداد للعدو والقوات المساندة واستهداف قوة صهيونية راجلة جنوب وشرق غزة."

وكان مراسلنا أفاد صباح اليوم الجمعة باشتداد وتيرة الاشتباكات بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على مخيم المغازي، مشيرا إلى مقتل 5 فلسطينيين على الأقل جراء استهداف منزل بحي المشاعلة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

المصدر: RT