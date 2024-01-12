مراسلنا: 5 قتلى إثر استهداف منزل في حي المشاعلة غربي دير البلح وسط غزة

أفاد مراسلنا باشتداد وتيرة الاشتباكات بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على مخيم المغازي، مشيرا إلى مقتل 5 فلسطينيين على الأقل جراء استهداف منزل بحي المشاعلة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وسط قطاع غزة أيضا، استهدفت المدفعية الإسرائيلية مخيم النصيرات، فيما تواصل القصف المدفعي على مخيمي البريج والمغازي وسط اشتباكات ضارية.

وفي جنوب القطاع، استهدف قصف مدفعي عنيف ومتواصل الأجزاء الجنوبية والغربية في مدينة خان يونس، بينما وثق فيديو الدمار الكبير الذي حل في شارع جمال عبد الناصر في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي.

من جهة أخرى حذرت بلدية غزة في بيان من خطورة فيضان بركة تجميع مياه الأمطار في الشيخ رضوان شمال قطاع غزة بسبب استمرار تساقط الأمطار ووصول مستوى البركة إلى مستوى حرج.

وطالبت البلدية المؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل وتوفير الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية+ RT