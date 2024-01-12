بغداد: الغرب يوسع دائرة الصراع والتوترات في المنطقة

علق المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري، على الضربات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين في اليمن، قائلا إن الغرب يوسع دائرة الصراع والتوترات في المنطقة.

وكتب الشمري في منشور عبر حسابه على منصة x: "‏بينما يفترض بالغرب أن يعمل على إعادة ترميم عاره بقصص حقوق الإنسان والحيوان التي أسقطتها المواقف تجاه حرب إسرائيل ضد فلسطين وأطفال ونساء ومدنيي غزة، ها هو يرتكب حماقة أخرى بتوسيع دائرة الصراع وزيادة التوترات في المنطقة، فيما يطالب الآخرين بضبط النفس وتخفيض مواطن التوتر وعدم التصعيد".

بينما يفترض بالغرب ان يعمل على اعادة ترميم عاره بقصص حقوق الانسان والحيوان التي اسقطتها المواقف اتجاه حرب اسرائيل ضد فلسطين واطفال ونساء ومدني #غزة!

هاهو يرتكب حماقة اخرى بتوسيع دائرة الصراع وزيادة التوترات في المنطقة،فيما يطالب الاخرين بضبط النفس وتخفيض مواطن التوتر وعدم التصعيد — فادي الشمري (@Fadi_H_alshamri) January 12, 2024

وبعد الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية والبريطانية على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة".

وأعلنت المملكة السعودية أنها "تتابع بقلق بالغ" العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن.

وقد أكد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر، في بيان أن الضربات باليمن تمت وفقا لحق الدفاع عن النفس الفردي والجماعي، وبالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: RT