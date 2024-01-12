مفتي مصر يرفض مقاطعة فيسبوك وإكس بسبب إسرائيل ويكشف السبب

تحدث مفتي مصر شوقي علام عن أهمية تكثيف تواجد الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي لدحر الأكاذيب التي تروجها إسرائيل حول فلسطين.

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وقال مفتي مصر في تصريحات لموقع "القاهرة 24" عند سؤاله حول مقاطعة فيسبوك وإكس: "على النقيض تماما، بل يجب أن نكثف وجودنا على هذه المنصات وفرض رؤيتنا حول القضية الفلسطينية، فوجودنا ونشرنا على هذه المنصات فرصة عظيمة لإقامة جسور تواصل مع الغرب ونشر الحقائق ودحر الأكاذيب وبيان فظاعة الجرائم الصهيونية تجاه أصحاب الأرض".

وتحدث علام عن تفاقم قضية الإسلاموفوبيا خلال السنوات الأخيرة، والتي كان من أهم أسبابها نشاط المراكز الإسلامية المتطرفة، وخاصة في أوروبا، حيث سيطر على تحركاتها وتوجهاتها عاملا المال والسياسة، إذ استغلت الجمعيات المتطرفة بعض المراكز الإسلامية في بعض الدول.

وتابع: "بشأن داعش فقد أجرينا دراسة حول هذه المسألة في عام 2016، ووجدنا ان أعداد الأوروبيين في تنظيم داعش يتزايد، إلى أن وصل قرابة الـ 50% من المنضمين لداعش مسلمون يعيشون في أوروبا من الجيل الثالث والثاني، وودنا من هذه الدراسة الانتباه لظاهرة المقاتلين الأجانب في صفوف داعش".

المصدر: القاهرة 24