إسرائيل تعلن التوصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة

أعلنت إسرائيل مساء يوم الجمعة التوصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه وبتوجيه من نتنياهو قاد رئيس الموساد دافيد برنياع مبادرة بالتنسيق مع قطر لتسهيل إيصال الأدوية إلى الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة.

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وذكر مكتب نتنياهو أنه سيتم القيام بذلك في إطار منظومة المساعدات الإنسانية التي تقدمها إسرائيل لقطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم تقديم الأدوية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأفادت وسائل إعلام بأن قطر تجري محادثات مع حركة حماس من أجل إدخال الأدوية الضرورية للمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

ولا يزال أكثر من 120 رهينة محتجزين في غزة منذ ما يقرب من 100 يوم، ويعاني العديد منهم من ظروف صحية تتطلب رعاية طبية منتظمة بما في ذلك السرطان والسكري، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأكد مسؤول مطلع على المحادثات تحدث للصحيفة الأمريكية شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المفاوضين ناقشوا أنواع الأدوية المطلوبة وكمياتها المطلوبة وكيفية توصيلها، مشيرا إلى أن المناقشات جارية مع المنظمات الدولية التي يمكن أن تساعد في إنجاز العملية.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن أقارب الرهائن أثاروا الحاجة إلى الأدوية خلال اجتماع مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة بحسبما ذكر دانييل ليفشيتز حفيد عوديد ليفشيتز (83 عاما) المحتجز في غزة.

وقال ليفشيتز إنه يشعر بالقلق على صحة جده نظرا لأنه ظل في الأسر منذ ما يقرب من 100 يوم ولا يستطيع العديد من الرهائن المسنين والمرضى الحصول على أدويتهم اليومية.

المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"