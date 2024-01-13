بايدن: الهجمات على اليمن لا تحتاج موافقة مسبقة من الكونغرس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يعتبر أنه كان ينبغي تنسيق الهجمات على اليمن مع الكونغرس مسبقا.

وقال بايدن للصحفيين عندما سئل عما إذا كان يتفق مع أعضاء حزبه في الكونغرس الذين أشاروا إلى الطبيعة الإلزامية للموافقة المسبقة من المشرعين على مثل هذه الأعمال العسكرية في الخارج: "إنهم مخطئون".

إقرأ المزيد

وانتقدت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين التقدميين تحرك بايدن لشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن دون الحصول أولا على موافقة الكونغرس.

وقال المشرعون إن هذه الخطوة تنتهك المادة الأولى من الدستور، التي تتطلب موافقة الكونغرس على العمل العسكري، مشيرين إلى أن بايدن أخطر الكونغرس لكنه لم يطلب موافقته.

وصرح الضابط والمحلل السابق في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل معلوف أنه بعد الهجوم على اليمن، قد يخرج الوضع عن السيطرة، ويمكن أن تتوسع الحرب وتغطي ثلاث أو أربع جبهات على الأقل.

ويأتي ذلك على خلفية شن الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المدن في اليمن، فجر الجمعة 12 يناير، ردا على هجمات حركة "أنصار الله" على سفن تجارية في البحر الأحمر.

المصدر: نوفوستي