مسؤول إسرائيلي يقول إن تل أبيب في حالة تأهب قصوى تحسبا لتعرضها لهجوم بعد توجيه ضربات لمدن يمنية

نقل موقع "واللاه" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن تل أبيب في حالة تأهب قصوى تحسبا لتعرضها لهجوم بعد توجيه ضربات لمدن يمنية.

وقال المسؤول: "هناك حالة تأهب قصوى للرد ليلة الجمعة من وكلاء إيران ضد إسرائيل".

وأضاف: "إيران هي أصل المشكلة في المنطقة بأسرها".

وأفاد مراسل RT بأن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.

وأضاف أن 5 غارات جوية تستهدف اللواء 22 ميكا في مدينة تعز و3 غارات تستهدف مطار تعز. مشيرا إلى تعرض مطار الحديدة ومنطقة كيلو 16 لغارات جوية أيضا.

كما أكدت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر، أن القوات الأمريكية استخدمت الغواصة "يو إس إس فلوريدا" خلال الهجوم على اليمن.

المصدر: RT