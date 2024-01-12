إيطاليا: الحلفاء لم يطلبوا منا المشاركة في قصف اليمن

أعلنت مصادر في الحكومة الإيطالية أن حلفاء روما أخطروها بالهجوم على الحوثيين في اليمن قبل ساعات من بدئه، ولكنهم لم يطلبوا من إيطاليا المشاركة فيه.

وأكدت المصادر أن روما "تلقت إخطارا من جانب الحلفاء قبل عدة ساعات من الغارة على مواقع الحوثيين في اليمن، لكن لم يُطلب منا المشاركة في العملية العسكرية".

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وأفادت المصادر بأن "الحكومة الإيطالية اختارت عدم التوقيع على بيان مشترك للحلفاء لإعطاء الضوء الأخضر للهجوم الذي شنته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد أن تحدت الميليشيات المدعومة من إيران التحذير بعدم مواصلة هجماتها في البحر الأحمر".

وأضافت أن إيطاليا منخرطة "عمليا" في بعثة "أتالانتا" الأوروبية البحرية بإحدى فرقاطاتها و"تواصل العمل على إبقاء التوتر منخفضا في البحر الأحمر وتشارك في التحالف الأوروبي لضمان حرية حركة السفن".

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني وحلفاؤهم فجر الجمعة مواقع للحوثيين في صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة، وذلك في ضربة انتقامية واسعة النطاق.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية