"ارفعوا أيديكم عن اليمن!".. مظاهرة أمام البيت الأبيض احتجاجا على القصف الأمريكي (فيديو)

نظم متظاهرون غاضبون من الضربات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي على أنحاء اليمن فعالية احتجاجية أمام البيت الأبيض في واشنطن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت قناة "فوكس 5" إن الحاضرين هتفوا "عاش اليمن" و"ارفعوا أيديكم عن اليمن"، فيما أظهرت فيديوهات متداولة المحتجين وهم يهتفون أيضا بتحرير فلسطين ويرفعون أعلاما فلسطينية.

Around 50 people are protesting outside the White House with chants of “Free Palestine” following the U.S. air strikes in Yemen. @7NewsDCpic.twitter.com/8Jl5C6dfyI — Rebecca Turco (@RebeccaTurcoTV) January 12, 2024

At the White House now. Hands off Yemen. Free Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/ylb2xpzWyQ — Michael Galant (@michael_galant) January 12, 2024

ورجحت "فوكس" أن يكون الاحتجاج قام بتنظيمه تحالف ANSWER (تحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية)، وهو تحالف مناهض للحرب ومؤيد للعدالة الاجتماعية وله مراكز تنظيمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

🇾🇪HAPPENING NOW: Anti-war activists gather outside of the White House to condemn US-led bombing of Yemen pic.twitter.com/dUlCOTg41o — ANSWER Coalition (@answercoalition) January 12, 2024

ونشرت المنظمة عبر منصة "إكس"، بيانا يدعو لـ"التعبئة الطارئة" في واشنطن العاصمة.

وقال البيان: "أوقفوا القصف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن! إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن تهدد بإطلاق العنان لحرب إقليمية مع هذا الانتقام ضد تضامن اليمن مع فلسطين. ويحتشد النشطاء المناهضون للحرب في البيت الأبيض الليلة للاحتجاج على هذا التصعيد الكبير".

وتجمع حشد من المحتجين في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك مساء الخميس بالتوقيت المحلي، حيث نددوا بالضربات الأمريكية البريطانية على اليمن مطالبين بوقفها فورا، كما دعوا لتحرير فلسطين.

TIMES SQUARE PROTESTS FOR YEMEN 🇾🇪



Protesters condemning the aggression in Yemen in New York’s Times Square chant:



“From Palestine to Yemen, Imperialism is a crime”#Yemen#Yemenis#Houthis#Gaza



pic.twitter.com/4iL7nW8wN0 — Silently Comment (@silentlycomment) January 12, 2024

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وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين، وذلك انتقاما للهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية