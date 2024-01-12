عقوبات أمريكية تطال شركتي نقل بحري بسبب دعمهما للحوثيين

أعلنت واشنطن الجمعة فرض عقوبات جديدة على شركتين في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف لتقويض الدعم المالي لجماعة الحوثيين اليمنية.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من شن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات ضد الحوثيين، في مسعى لوقف هجماتهم المتكررة على سفن في البحر الأحمر.

ويؤكد الحوثيون أن نشاطهم في البحر الاحمر يطال فقط السفن المرتبطة بإسرائيل، لإجبارها على وقف الحرب التي تشنها على قطاع غزة. ما أجبر العديد من شركات الشحن البحري على تجنب قناة السويس - وهي واحدة من أكثر الطرق البحرية ازدحاما في العالم.

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والشركتان اللتان أدرجتهما وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة هما "سييلو ماريتيم" ومقرها هونغ كونغ و"غلوبل تيك مارين سرفيسيز" ومقرها الإمارات.

وأكدت الوزارة أن الشركتين شحنتا سلعا إيرانية لحساب شبكة وسطاء ماليين للحوثيين، وإن "إيرادات مبيعات السلع تدعم الحوثيين وهجماتهم المستمرة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن".

وإثر الضربات الأمريكية والبريطانية، هدد المجلس السياسي الأعلى للحوثيين بالانتقام.

المصدر: AFP