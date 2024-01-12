بايدن يصف الحوثيين بـ"التنظيم الإرهابي"

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن جماعة الحوثي اليمنية بأنها "تنظيم إرهابي"، وذلك بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية ضربات على أهداف في أنحاء اليمن فجر الجمعة.

وقال بايدن إن واشنطن سترد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم الذي صرح بأنه "مثير للغضب".

إقرأ المزيد

وذكر الرئيس الأمريكي أنه لا يعتقد أن الضربات في اليمن أوقعت ضحايا مدنيين.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن تدرس إعادة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية".

هذا، وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة 12 يناير هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أنها "نفذت بالتنسيق مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، ضربات مشتركة على أهداف الحوثيين لإضعاف قدرتها على الاستمرار بهجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة".

من جهة أخرى، قال الناطق باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية محمد عبد السلام، إن أمريكا وبريطانيا ارتكبتا حماقة بعدوانهما على اليمن الذي يهدف لحماية إسرائيل، وتوعد الحوثيون بالرد على الهجوم.

المصدر: وكالات