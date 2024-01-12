شركة الشحن الدنماركية "تورم" تعلق مرور سفنها عبر البحر الأحمر

أعلنت شركة الشحن الدنماركية "تورم" اليوم الجمعة، تعليق جميع عمليات النقل عبر جنوب البحر الأحمر على خلفية الأحداث الأخيرة في المنطقة.

وصرحت المتحدثة باسم الشركة في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة "فرانس برس": "قررت شركة تورم اليوم وقف جميع عمليات العبور في جنوب البحر الأحمر حتى إشعار آخر".

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وتمتلك الشركة الدنماركية أسطولا يضم حوالي 80 سفينة وتتخصص في نقل المنتجات البترولية.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أنها "نفذت، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، ضربات مشتركة على أهداف الحوثيين لإضعاف قدرتها على الاستمرار بهجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر".

وأكد قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال ليكسوس غرينكويتش شن ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في تلك الضربات.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد عبد السلام، إن أمريكا وبريطانيا ارتكبتا حماقة بعدوانهما على اليمن، الذي يهدف لحماية إسرائيل.

وأكد عبد السلام "موقف اليمن ثابت من دعم غزة مهما كانت الظروف"، جازما أن "لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، وأن الاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

المصدر: أ ف ب+RT