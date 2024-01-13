الصين تدعو جميع الدول للعمل على الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر

دعت الصين جميع الدول للعمل معا من أجل الحفاظ على أمن مسارات الملاحة في البحر الأحمر.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن "الصين تدعو جميع الأطراف، وخصوصا الدول الكبرى ذات النفوذ، كي تلعب دورا مسؤولا وبناء، والعمل معا من أجل الحفاظ على الأمن ومسارات السفن في البحر الأحمر".

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المناطق باليمن، فجر الجمعة 12 يناير، ردا على هجمات حركة "أنصار الله" على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، داعية الأطراف المعنية كافة إلى ضبط النفس.

المصدر: نوفوستي