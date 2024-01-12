سوريا تدين الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الغارات الأمريكية والبريطانية على المدن اليمنية، معتبرة أنها تمثل "عدوانا على الشعب اليمني، وتهدد الأمن في منطقة البحر الأحمر".

وذكرت الوزارة في بيان: "سوريا تعتبر أن العدوان الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية إنما هو محاولة يائسة لحرف أنظار الرأي العام العالمي عما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، كما يؤكد مرة أخرى على أن واشنطن شريك كامل في العدوان الإسرائيلي".

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وأضاف البيان: "سوريا تستنكر تصريحات ممثلي الإدارة الأمريكية الذين نصبوا أنفسهم محامين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، متجاهلين بذلك القوانين الدولية والمجازر الوحشية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها "إسرائيل"، وسعيهم الفاضح لمساعدتها على الإفلات من المساءلة والعقاب".

وأكد البيان دعم دمشق للتحرك الذي قامت به جمهورية جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.

المصدر: RT