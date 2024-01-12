رئيس هيئة قناة السويس: لا صحة لما يدور حول تعليق حركة الملاحة بالقناة

صرح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، بأنه لا صحة لتعليق حركة الملاحة بالقناة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر ، مشيرا إلى أن الملاحة منتظمة في الاتجاهين.

وأكد ربيع، اليوم الجمعة، أن "حركة الملاحة بالقناة منتظمة في الإتجاهين، ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب".

وأوضح أن القناة تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية "حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن".

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وأكد حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وكان ربيع قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن القناة تأثرت بما يحدث من توترات في البحر الأحمر، حيث انخفض العائد الدولاري بنسبة 40% عن العام الماضي في الفترة من 1 لـ 11 يناير.

ونوه رئيس هيئة قناة السويس بأن الممر البديل عبر رأس الرجاء الصالح ليس الممر الآمن لعبور السفن في هذا التوقيت بسبب أحوال الطقس، في ظل طول مدة العبور لنحو أسبوعين من خلال الممر المائي البديل.

وأضاف ربيع أن هذا يمثل عبئا على الخطوط الملاحية وسلاسل التوريد، من بينها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة".

المصدر:RT