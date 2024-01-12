مقاتلات "تايفون" البريطانية تهاجم هدفا في شمال اليمن بقنابل بيفواي 4 (فيديو)

شاركت 4 مقاتلات بريطانية Typhoon FGR4 في عملية التحالف التي وجهت ضربات إلى أهداف عسكرية للحوثيين اليمنيين.

أفاد بذلك ناطق باسم سلاح الجو البريطاني وقال: " انضمت طائرات السلاح الجوي الملكي إلى قوات التحالف ووجهت ضربات إلى عدد من المنشآت التي تستخدمها مجموعات الحوثيين في اليمن لمهاجمة السفن في جنوب البحر الأحمر".

وعند ذلك استخدمت القاذفات المقاتلة البريطانية قنابل Paveway IV الموجهة لإنزال ضربات فائقة الدقة إلى الحوثيين.

وكانت المنشأة في بلدة بني بشمال غرب اليمن أحد الأهداف للطائرات البريطانية. واستخدمت تلك المنشأة لإطلاق المسيرات الجوية الضاربة والاستطلاعية.

والمنشأة الأخرى التي ضربتها الطائرات البريطانية هي المطار في إبس. ووفقا للاستخبارات البريطانية، فقد تم استخدامه لإطلاق الصواريخ الموجهة والطائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر.

يذكر أن الصهريج الطائر Voyager التابع لسلاح الجو البريطاني قدم دعما للقاذفات المقاتلة البريطانية.

المصدر: VK.com