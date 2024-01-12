ضابط أمريكي متقاعد: بايدن يجر البلاد إلى حرب جديدة

قال المقدم المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس، في حديث لشبكة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجر البلاد إلى الحرب بقراره ضرب اليمن.

وأضاف: "كل ذلك يمكن أن ينتقل إلى مستوى أعلى من التصعيد. لقد صرح الحوثيون بعبارات لا لبس فيها أنه إذا هاجمناهم، على أراضيهم، فسيبدأون في مهاجمة الأمريكيين والمصالح الأمريكية في المنطقة. ما هي خطتنا؟ هذه الضربة التي يحتمل أن تجرنا إلى الحرب".

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وشدد الخبير على أنه يجب على بايدن أن يشرح للشعب الأمريكي، السبب الذي دفع الولايات المتحدة لإثارة هذا الصراع.

وقال ديفيس: "أود أن أسمع من البيت الأبيض بالضبط، ما هي الخطة وكيف يجب العمل وفقا للقانون والدستور الأمريكيين".

وتدل المعطيات المتوفرة لدى "نوفوستي"، على تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا الليلة الماضية لـ 23 غارة جوية على أهداف في أربع محافظات يمنية.

ووصف جو بايدن هذه الضربات، بأنها رد على التهديد الذي تشكله حركة "أنصار الله" لحرية الملاحة، ووعد بمواصلة العمل دون تردد لاحقا.

وزعم بايدن بأن الحوثيين نفذوا 27 هجوما ضد سفن تجارية من أكثر من 50 دولة، وفي 9 يناير شنت الحركة أكبر هجوم لها ضد السفن الحربية الأمريكية.

من جانبه، أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية علي القحوم أن قوات الجماعة ترد الآن بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية المتواجدة في البحر الأحمر.

المصدر: نوفوستي