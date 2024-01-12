"ماذا ينتظر قناة السويس المصرية بعد الهجوم الأمريكي على اليمن؟".. خبير عسكري يتحدث لـRT

تحدث مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية اللواء طيار دكتور هشام الحلبي عن تأثير الهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثيين بالنسبة لقناة السويس.

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وأوضح مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية في تصريحات لـRT بأن الملاحة في البحر الأحمر وعلى وجه الخصوص باب المندب مرتبطة ارتباطا وثيقا بقناة السويس والبحر المتوسط وبالتالي سيكون هناك تأثير على التجارة في البحر الأحمر وقناة السويس والبحر المتوسط وعلى العالم أجمع.

وأكد أنه حتى الآن التأثير على قناة السويس ليس كبيرا، حيث أن عدد الشركات التي أعلنت تغيير مسار سفنها ليس ضخما.

وأشار إلى أن الحوثيين يستهدفون السفن التي ستبحر إلى إسرائيل أو تبحر من إسرائيل أو تتبع إسرائيل، ثم استهداف السفن التي تتبع لدول تدعم إسرائيل، ولكن بعد الهجوم الأمريكي والبريطاني فمن المتوقع أن يستهدف الحوثيون السفن الأمريكية والبريطانية، ولن يتم استهداف سفن دول أخرى.

وأضاف أن الأحداث التي تشهدها المنطقة ستدفع شركات الملاحة البحرية إلى زيادة قيمة التأمين، مما سينعكس على الاقتصاد العالمي ورفع الأسعار عالميا.

وشدد على أن التأثير الأكبر سيكون على زيادة الأسعار عالميا والاقتصاد العالمي بشكل أشمل، وسيكون على العالم أجمع وكان من المفترض أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية هذا في حسبانها.

المصدر: RT