لندن: لا نخطط لشن ضربات جديدة على الحوثيين

أعلن الممثل الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن لندن لا تخطط لشن ضربات جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المتحدث باسم سوناك أنه "لا توجد خطط لشن ضربات جديدة ضد أهداف الحوثيين، لكن القضايا الأمنية ستبقى تحت السيطرة".

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وأشار إلى أنه يوم الاثنين 15 يناير، سيدلي سوناك ببيان في البرلمان حول الضربات على أهداف الحوثيين، ولكن لا توجد خطط لإجراء تصويت للنواب للموافقة على العملية، لأن "نشر القوات المسلحة هو حق حصري" و"ليس على الحكومة أي التزام قانوني بالحصول على موافقة برلمانية رسمية".

وأصدرت الحكومة البريطانية في وقت سابق من اليوم الجمعة بيانا زعمت فيه أن الضربات التي نفذتها القوات البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن تم تنفيذها بشكل قانوني ووفقا للقانون الدولي.

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني فجر اليوم مواقع يستخدمها الحوثيون في صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة، وذلك في ضربة انتقامية واسعة النطاق.

المصدر: نوفوستي