مسؤول أمريكي: الضربات على اليمن قد لا تكون كلمتنا الأخيرة

أشار مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الإجراءات ضد الحوثيين، وذلك إثر الهجوم الواسع الذي بدأته الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة.

وقال المسؤول العسكري لشبكة CNN الأمريكية إن "البنتاغون لم ير حتى الآن أي علامات على عمل انتقامي من قبل الحوثيين"، ردا على الهجوم.

وأفاد بأنه قد يكون هناك المزيد من الإجراءات ضد الحوثيين، قائلا: "قد لا تكون هذه هي الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع.. وعندما يكون لدينا المزيد لنقوله ونفعله، سوف تسمع منا".

وبعد الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية والبريطانية على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة".

وأعلنت المملكة السعودية أنها "تتابع بقلق بالغ" العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن.

وقد أكد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر، في بيان أن الضربات باليمن تمت وفقا لحق الدفاع عن النفس الفردي والجماعي، وبالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: CNN + RT