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السفارة الروسية في مصر: الأمريكيون والبريطانيون يقتلون العرب من جديد

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السفارة الروسية في مصر: الأمريكيون والبريطانيون يقتلون العرب من جديد
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علقت السفارة الروسية في مصر على شن أمريكا وبريطانيا هجمات ضد أهداف للحوثيين، ومقتل 5 وإصابة 6 من أفراد قواتهم.

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المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين يصدر بيانا
المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين يصدر بيانا

وقالت السفارة الروسية بالقاهرة: "الأمريكان والبريطانيون يقتلون العرب من جديد. وهذه المرة يحدث ذلك في اليمن. ويتم العقاب بقسوة لأولئك الذين دافعوا عن الإخوة الفلسطينيين الذين يتم تدميرهم بلا رحمة".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين العميد يحيى سريع، قد أعلن مقتل 5 وإصابة 6 من أفراد القوات بضربات الولايات المتحدة وبريطانيا، مشددا على أن العدوان لن يمر "دون رد ودون عقاب".

وقال سريع في بيان: "أقدم العدو الأمريكي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدو غاشم على الجمهورية اليمنية بثلاث وسبعين غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة وقد أدت الغارات إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة".

المصدر: RT

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