وزير دفاع الحوثيين: جاهزون للردع والرد واليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي لليمن

أكد وزير دفاع جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد ناصر العاطفي أن الجماعة جاهزة للردع والرد واليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن.

وقال العاطفي إنه كلما طالت الحرب على أهلنا في غزة كان لدينا الكثير من المفاجآت وستظهر في الوقت الذي تختاره القيادة.

وأضاف: "نقول لأولئك في بحارنا وجزرنا وكافة الجغرافيا اليمنية إن مراحل الوصاية والهيمنة والتبعية دُفنت وولت إلى غير رجعة. انبعث يمن جديد كامل السيادة والإرادة في امتلاك قراره الوطني".

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وخاطب الأمريكيين والبريطانيين قائلا: "نحثكم على مغادرة المنطقة وعدم اللجوء لاختلاق الذرائع والمبررات الواهية، أيادينا على الزناد ومعنوياتنا أشد وأصلب من الفولاذ".

وتابع: "حذرنا مرارا وتكرارا بأن البحر الأحمر أصبح محرما على كيان العدو الصهيوني".

وشدد على أن الحوثيين لا يستهدفون إلا السفن الإسرائيلية أو السفن المساندة لها أو المتجهة إليها.

وأكد العاطفي أن بقية سفن العالم التي تمر من البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي آمنة ومؤمّنة ولن تُمس بأي أذى.

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني فجر اليوم مواقع للحوثيين في صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة، وذلك في ضربة انتقامية واسعة النطاق.

ويستهدف الحوثيون سفنا تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع قطاع غزة.

المصدر: RT