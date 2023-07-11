المنطقة المغاربية ترزح تحت حرارة حارقة تضاهي الـ50 درجة

تخيّم موجة حر حارقة على المنطقة المغاربية حيث لامست الحرارة في بعض المناطق الـ50 درجة، ما دعا السلطات إلى إصدار التحذيرات الصحية ولاسيما لكبار السن والمرضى.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية من استمرار موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة. ومست هذه الموجة الإثنين ثم الثلاثاء ولايات بسكرة، المغير، الوادي، أولاد جلال، تقرت وورقلة.

وجاء في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن "هذه الحرارة الشديدة ستصل الثلاثاء إلى ما بين 43 و45 كأقصى درجة وما بين 28 و32 كأدنى في ولايات تلمسان، وسعيدة، ومستغانم، وتيارت، وتيسمسيلت، والمدية، والجلفة، والمسيلة، والبويرة، وتيزي وزو، وباتنة، وميلة، وقسنطينة وقالمة، وخنشلة وتبسة. بالإضافة إلى ولايات برج بوعريريج، وسطيف، وأم البواقي وسوق أهراس."

وفي تونس سجلت درجات الحرارة رقما قياسيا السبت، حيث بلغت 48.4 درجة بمدينة القيروان وسط البلاد، حسب ما نقلته وسائل إعلام عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وأكد المعهد التونسي أن درجات الحرارة تجاوزت، السبت، المعدلات العادية بأكثر من 10 درجات.

وذكرت مسؤولة في المعهد المذكور أن مدينة القيروان سجلت رقما قياسيا ببلوغها 48.4 درجة، مشيرة إلى أن القيروان كانت سابع أسخن منطقة في العالم ليلة السبت. ومن المرتقب أن تظل درجة الحرارة في هذا البلد متجاوزة للأربعين خلال هذا الأسبوع.

وتمس هذه الموجة المغرب أيضا، إذ أفادت وسائل إعلام محلية أن المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت تسجيل موجة حر، تتراوح خلالها درجة الحرارة ما بين 37و 48 درجة من الإثنين إلى الجمعة بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و48 درجة، الإثنين والثلاثاء، بكل من "أقاليم وعمالات وزان وكرسيف وتاوريرت ووجدة أنجاد وتاونات ومولاي يعقوب وصفرو وفاس ومكناس وتازة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبني ملال والفقيه بن صالح وخريبكة وسطات ومراكش وقلعة السراغنة والرحامنة وزاكورة وطاطا وتارودانت وآسا الزاك".

وفي موريتانيا، حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية المحلية سكان مناطق تيرس زمور من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الأسبوع، موضحة أن ولاية تيرس زمور ستشهد خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري موجة حر شديدة، تصل درجات الحرارة القصوى فيها ما بين 47 و49 درجة مئوية، وخاصة في مدينتي بير أم اكرين والزويرات.

المصدر: "أ ف ب"