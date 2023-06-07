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الدفاع الروسية: القضاء على 20 مسلحا خلال عملية خاصة في حمص بسوريا

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الدفاع الروسية: القضاء على 20 مسلحا خلال عملية خاصة في حمص بسوريا
AFP Delil SOULEIMAN
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن قضاء القوات الروسية والسورية على 20 مسلحا خلال عملية مشتركة في محافظة حمص السورية.

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وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ غورينوف، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إنه "في إطار العملية الخاصة للبحث عن جماعات إرهابية ومحاصرتها والقضاء عليها في المحافظات الجنوبية لسوريا، نفذت فصائل الجيش السوري بالتعاون مع القوات الروسية أعمالا استطلاعية في البادية في محافظة حمص".

وأضاف أنه "تم القضاء على 20 مسلحا و9 مخازن للأسلحة والذخيرة و30 معقلا للتشكيلات المسلحة غير الشرعية".

المصدر: إنترفاكس

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