فلسطين..إصابات بالاختناق في اعتداء إسرائيلي على استاد الشهيد فيصل الحسيني خلال مباراة نهائية (صور)

أفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية استهدفت مساء يوم الخميس، ستاد الشهيد فيصل حسيني بقنابل الغاز خلال مباراة نهائية، ما أسفر عن إصابات بالاختناق للاعبين وبصفوف الجماهير والحضور.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بإصابة "عدد من المواطنين بالاختناق، مساء يوم الخميس، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، خلال مباراة نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات لكرة القدم بين مركز بلاطة وجبل المكبر".

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال اقتحمت محيط الاستاد، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الملعب، ما أدى إلى إصابة عدد من لاعبي الفريقين والمشجعين في المدرجات بالاختناق، بينهم أطفال"، لافتة إلى أن "قنابل الغاز السام طالت غرف الملابس خلال تواجد لاعبي الفريقين بين شوطي المباراة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما أضطرت الجماهير إلى مغادرة المدرجات والنزول إلى أرضية الملعب للاحتماء من قنابل الغاز".

من جهته، قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وطاقم التحكيم وإدارة الفريقين واللاعبين رغم الاعتداء الإسرائيلي، استئناف المباراة، حيث تأخر انطلاق الشوط الثاني 20 دقيقة عن موعده.

المصدر: RT + "وفا"