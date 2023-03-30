بسبب إسرائيل.. "فيفا" يجرد إندونيسيا من حق استضافة بطولة كأس العالم للشباب

جرد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إندونيسيا من حقها في استضافة بطولة كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاما، بعد أن اعترض مسؤول إندونيسي على مشاركة المنتخب الإسرائيلي بالبطولة.

وجاء ذلك في بيان للفيفا قال فيه: "قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم وبسبب الظروف الحالية استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 سنة 2023"، دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

وأشار إلى أنه "سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير".

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وقالت آريا سينولينغا، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، لشبكة CNN، الخميس أن قرار الفيفا جاء بسبب رفض زعيم إقليمي إندونيسي استضافة المباريات في حال شاركت إسرائيل، مضيفة أن وايان كوستر، حاكم جزيرة بالي، بعث برسالة إلى وزارة الرياضة الإندونيسية يطلب فيها منع إسرائيل من المنافسة في الإقليم.

وتابعت أن "حاكم بالي ذكر أيضا في الرسالة أن حكومة مقاطعة بالي رفضت (السماح) للفريق الإسرائيلي بالمنافسة في بالي".

وشهدت جاكرتا مسيرات بأعلام إندونيسيا وفلسطين، في وقت سابق من مارس، وطالب المحتجون بعدم السماح بمشاركة إسرائيل.

وكان من المقرر أن تستضيف إندونيسيا البطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخبا في المدة من 20 مايو وحتى 11 يونيو في 6 مدن، وتشارك فيها إسرائيل لأول مرة.

وتأهلت إندونيسيا بشكل تلقائي إلى البطولة بصفتها البلد المضيف، وكانت آخر مشاركة لها في 1979.

وأوقف فيفا إندونيسيا لما يقرب من عام بسبب التدخل الحكومي قبل رفع الإيقاف في مايو 2016.

المصدر: cnn