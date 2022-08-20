احتراق أكثر من 10 آلاف هكتار من غابات محميّة جزائرية فريدة

أعلن الدفاع المدني الجزائري السبت إخماد غالبية حرائق الغابات في شمال البلاد، فيما أكد خبير أن الحرائق أتت على أكثر من 10 آلاف هكتار من أراضي حديقة القالة الوطنية الفريدة.

وأعلن الدفاع المدني في بيان نُشر على صفحته على فيسبوك إنه تدخل من أجل إخماد 51 حريقا من الغطاء النباتي في 17 ولاية وأن عناصره يواجهون الحرائق منذ 48 ساعة الماضية، وأنهم سيواصلون العمل على إخماد حريق في ولاية تلمسان غرب البلاد.

وارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق إلى 37 قتيلا بحسب السلطات، فيما أعلنت وسائل إعلام محلية عن مصرع شخص آخر يبلغ 72 عاما في قالمة (شرق)، فضلا عن وجود مفقودين.

في الشمال الشرقي احترق أكثر من 10 آلاف هكتار من أراضي حديقة القالة الوطنية التي تتمتع بنظام بيئي فريد في حوض البحر المتوسط وتصنفها اليونسكو محمية للمحيط الحيوي، بحسب ما أفاد الأكاديمي رفيق بابا أحمد وكالة فرانس برس.

وتعتبر هذه الحديقة أحد المواقع الرئيسية للتنوع البيولوجي في حوض البحر المتوسط وهي ممتدة على مساحة 80 ألف هكتار تقريبا، وتشكل موطناً لمئات الأنواع من الطيور والثدييات والأسماك وهذا يمنحها "ثراء بيولوجيا استثنائيا"، كما أكد بابا أحمد الذي تولى سابقا إدارة الحديقة.

وعبر الأكاديمي عن عدم ارتياحه بشأن مستقبل الحديقة بسبب تزايد الحرائق. من ناحية اخرى يتأثر شمال الجزائر كل صيف بحرائق الغابات، وهي ظاهرة تتفاقم من عام لآخر بتأثير تغير المناخ، ما يؤدي إلى تزايد الجفاف وموجات الحر.

والجزائر أكبر دول إفريقيا مساحة، لكنها لا تضم سوى 4,1 ملايين هكتار من الغابات، مع معدل منخفض جدًا لإعادة التشجير (1,76 بالمئة).

المصدر: AFP