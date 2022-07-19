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القضاء العراقي: تلقينا طلبا للتحقيق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة للمالكي

أخبار العالم العربي

القضاء العراقي: تلقينا طلبا للتحقيق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة للمالكي
AP
رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي
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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى طلبا للتحقيق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.

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وذكر في بيان صحفي، أن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للسيد نوري المالكي".

وأضاف: "تجري حاليا التحقيق الأصولي بخصوصها وفق القانون".

ومؤخرا انتشرت تسريبات لرئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي يتحدث فيها عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو ما اعتبره الأخير "محاولة لتأجيج الفتن".

المصدر: RT

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