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الحوثيون يعلقون على تعيين الملك سلمان قائدا جديدا للقوات المشتركة للتحالف

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلقون على تعيين الملك سلمان قائدا جديدا للقوات المشتركة للتحالف
Reuters
عناصر من قوات الحوثيين.
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اعتبر القيادي اليمني في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، أن تعيين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قائدا جديدا للقوات المشتركة للتحالف العربي "لا يعني شيئا سوى إثبات الفشل".

وقال الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لحركة "أنصار الله"، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، في تغريدة نشرها على "تويتر" مساء الجمعة، إن تغيير السياسة هو أمر مجد لكن تغيير القيادات فلا يعني "سوى إثبات الفشل"، مضيفا: "لن يمروا أمام مجاهدي الشعب اليمني بإذن الله".

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وفي وقت سابق من الجمعة أصدر العاهل السعودي أمرا بترقية الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائدا للقوات المشتركة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

المصدر: RT

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