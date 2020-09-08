مصادر: قبيلة العكيدات السورية تطرد مسلحي "قسد" من بلدة في شرق سوريا

شهدت بلدة "جديد عكيدات" في ريف دير الزور الشرقي، اليوم الثلاثاء، توترا ميدانيا بعد اشتباكات عنيفة بين السكان المحليين ومسلحي "قوات سوريا الديمقراطية".

وأفادت مصادر أهلية في ريف دير الزور، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، بأن أبناء قبيلة العكيدات سيطروا على عدد من مواقع قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي داخل "جديد عكيدات" شرق دير الزور، وقاموا بطرد مسلحي التنظيم من البلدة بعد اعتقال واحتجاز عدد منهم داخل البلدة.

أوضحت المصادر أن اشتباكات مسلحة نشبت بين أبناء قبيلة العكيدات وعناصر "قسد" بعد إرسال الأخيرة تعزيزات عسكرية لاعتقال عدد من سكان البلدة على خلفية احتجاز الآخرين لمجموعة من مقاتلي التنظيم للمطالبة بالإفراج عن أحد سكان البلدة الذي تم اعتقاله يوم الاثنين من قبل "قسد".

وتابعت المصادر أن أحد أبناء البلدة ويدعى عطالله نايف الحسين، أصيب بجروح خطيرة برصاص مسلحي "قسد"، حيث تمكن شبان محليون من مهاجمة مقر تابع لمسلحي التنظيم، وأقدموا على تفجيره قبل طردهم منه.

وفي غضون ذلك، أكدت وسائل إعلامية سورية معارضة أن أهالي بلدة جديد عكيدات رفضوا تدخل مجلس دير الزور العسكري لحل الخلاف الحاصل بينهم و"قسد".

وأوضحت أن الأهالي رفضوا تدخل المجلس العسكري للحل أو التفاوض قبل تسليم عناصر "قسد" الذين قاموا بإطلاق النار تجاه أهالي البلدة وأوقعوا منهم جرحى أحدهم إصابته خطيرة.

المصدر: "سبوتنيك" + وسائل إعلام سورية معارضة