نائب مصري معترضا: رمسيس صعيدي.. ولا يجوز منع الصعايدة من الوصول لجدهم

أبدى النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب المصري عن دائرة كوم أمبو بأسوان، اعتراضه على قرار وزارة النقل بتحويل مسار قطارات الصعيد إلى محطة بشتيل وعدم وصولها إلى محطة مصر بميدان رمسيس.

ولفت النائب إلى أن "رمسيس أصلا صعيدي، ولا يجوز منع أهل الصعيد أن يصلوا بالقطار لمحطة جدهم".

وقال النائب في طلب الإحاطة الذي تقدم به إلى البرلمان، الخميس، إن "الصعايدة ليسوا حمل بهدلة ويكفيهم مشوار السفر 14 ساعة من أسوان إلى القاهرة لمسافة 1000 كيلو مرورا بـ 55 محطة"، مضيفًا أن "المسافرين يصلون رمسيس، وبعد ذلك كل منهم يتوجه إلى وجهته سواء إلى طبيب أو مستشفى أو لمصلحة حكومية وليس للنزهة".

وأضاف: "الصعايدة بسطاء، وبعد وصوله إلى بشتيل سيتكلف أضعاف ثمن تذكرة السفر من الصعيد للقاهرة، لاستقلال تاكسي للوصول إلى وجهته"، مطالبا بإحالة الموضوع بصفة عاجلة إلى لجنة النقل والمواصلات "لأن مرفق السكة الحديد بالنسبة لأبناء الصعيد شريان الحياة وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن سكة الحديد تنقل نحو 55 ألف مواطن لسفر يتجاوز الـ 14 ساعة في رحلة شاقة ومعاناة فهل الجزاء بعد تلك الرحلة الطويلة المعاناة مع سائقي التاكسي لدفع قيمة التذكرة مرة أخرى للوصول إلى الفندق أو المستشفى والجامعة أو المصلحة الحكومية".

ناصر حاتم

المصدر: RT