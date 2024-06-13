ستولتنبرغ: أوكرانيا ستحدد بنفسها شروط السلام مع روسيا

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن أوكرانيا هي التي ستحدد شروط السلام مع روسيا، وأن الحلف لن يقوم بذلك بدلا عنها.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، يوم الخميس: "نحن لن نقرر هنا في مقرنا ما هي الشروط التي ستعقد أوكرانيا الصلح بها".

وأضاف: "هذا الأمر ستحدده أوكرانيا بنفسها".

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ورحب ستولتبرغ بالمؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا الذي سيعقد في سويسرا قريبا، قائلا "إننا نؤيد التسوية السلمية ونرحب بمشاركة عدد كبير من الدول، وبينها أعضاء في الناتو".

وتابع: "نعرف أن ما يحدث وراء طاولة المفاوضات مرتبط بالأحداث في ميدان القتال. وإذا أردنا حلا سلميا بنتيجة المفاوضات، يضمن الحفاظ على أوكرانيا كدولة ديمقراطية في أوروبا، فعلينا أن نقدم المساعدة العسكرية".

يذكر أن اجتماع وزراء الدفاع لدول الناتو في بروكسل يوم الخميس بحث المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا، وخصوصا تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي