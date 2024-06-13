كاميرون يكشف الشرط اللازم لوقف الهجمات بالأسلحة الغربية على روسيا

قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، لبعض الصحفيين الأجانب، إنه لن يتم استخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي إذا سحبت روسيا قواتها من أراضي تعتبرها أوكرانيا تابعة لها.

وأضاف الوزير البريطاني: "إذا كانت [مثل هذه الضربات] تثير القلق في روسيا، فيجب عليها فقط سحب قواتها".

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وأشار كاميرون إلى أن بريطانيا ستفرض عقوبات جديدة على روسيا في 13 يونيو، وهي تهدف إلى منع تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا الاتحادية.

وتابع الوزير قوله: "اليوم سنعلن عن عقوبات كبيرة على الأفراد والشركات، ولكن الأهم من ذلك أنها لا تقتصر على الشركات العاملة في بريطانيا أو أوروبا. نحن نستهدف الشركات في جميع أنحاء العالم في محاولة لتحديد أين تأتي المنتجات المستخدمة لدعم آلة الحرب الروسية".

وفي وقت سابق، أكد ممثل البنتاغون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سمحت لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على الأراضي الروسية خلال السجال المدفعي المتبادل.

وقبل ذلك أعلنت عدة دول غربية، أنها تسمح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة المقدمة من هذه الدول لقصف الأراضي الروسي.

المصدر: تاس