 
مباشر

كاميرون يكشف الشرط اللازم لوقف الهجمات بالأسلحة الغربية على روسيا

أخبار العالم

كاميرون يكشف الشرط اللازم لوقف الهجمات بالأسلحة الغربية على روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xqbn

قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، لبعض الصحفيين الأجانب، إنه لن يتم استخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي إذا سحبت روسيا قواتها من أراضي تعتبرها أوكرانيا تابعة لها.

وأضاف الوزير البريطاني: "إذا كانت [مثل هذه الضربات] تثير القلق في روسيا، فيجب عليها فقط سحب قواتها".

إقرأ المزيد
مدفيديف: بولندا ستتلقى حصتها من الغبار النووي في حال أي اعتداء علينا
مدفيديف: بولندا ستتلقى حصتها من الغبار النووي في حال أي اعتداء علينا

وأشار كاميرون إلى أن بريطانيا ستفرض عقوبات جديدة على روسيا في 13 يونيو، وهي تهدف إلى منع تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا الاتحادية.

وتابع الوزير قوله: "اليوم سنعلن عن عقوبات كبيرة على الأفراد والشركات، ولكن الأهم من ذلك أنها لا تقتصر على الشركات العاملة في بريطانيا أو أوروبا. نحن نستهدف الشركات في جميع أنحاء العالم في محاولة لتحديد أين تأتي المنتجات المستخدمة لدعم آلة الحرب الروسية".

وفي وقت سابق، أكد ممثل البنتاغون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سمحت لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على الأراضي الروسية خلال السجال المدفعي المتبادل.

وقبل ذلك أعلنت عدة دول غربية، أنها تسمح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة المقدمة من هذه الدول لقصف الأراضي الروسي.

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا