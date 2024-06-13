حول ضرورة التعامل مع طائرات الاستطلاع الأميركية التي تحلّق فوق البحر الأسود، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

في اليومين الأخيرين، لوحظ سلوك غير مألوف لطائرات الاستطلاع الاستراتيجية المسيرة التابعة لحلف شمال الأطلسي، والتي "تحلّق" فوق البحر الأسود كل يوم تقريبًا. فكتب عدد من القنوات، مساء الاثنين، أن طائرة غلوبال هوك الأميركية التي حلقت للاستطلاع بالقرب من حدودنا، اختفت فجأة عن الرادار. وتكرر الوضع نفسه في اليوم التالي.

ووفقًا للطيار العسكري، اللواء الاحتياطي فلاديمير بوبوف، لدينا القدرة على القيام بعملية دقيقة ضد طائرات العدو المسيرة. ويمكن أن تكون قد أنجزت هذه العملية الخطيرة منظومة الحرب الإلكترونية الساحلية لدينا، والتي تستهدف بشكل صارم الأجسام الطائرة.

كثيرون يقولون إن الوقت قد حان لإسقاط هذه الطائرات المسيرة، وإن الولايات المتحدة وبقية دول الناتو في كل الأحوال لن ترد.

نعم، إذا تصرفوا بوقاحة فوق ساحل الجزء القاري من الحدود القديمة لدولتنا. لكنهم لا يدخلون مجالنا الجوي. ومنطقة القرم ما زالت تمثل مشكلة. لأن العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا تعترف بسيادة روسيا على شبه الجزيرة، بل هي بحسبها مياه إقليمية لأوكرانيا. من الناحية النظرية البحتة، يمكننا إسقاطها (الطائرات)، لكننا لا نستطيع فعل ذلك عمليًا بعد.

لماذا؟

لأنه، ليس هناك حرب بعد. إذا تم إعلان الحرب، فلن نوفر أي هدف. لذلك، من الضروري تحييد الطائرات المسيرة بحذر شديد... نحن الآن على منحدر زلق للغاية عند اتخاذ قرار بشأن مثل هذه القضايا، سواء إسقاط الطائرات أو إبعادها.

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