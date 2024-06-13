نيبينزيا: المصادرة المحتملة للأصول الروسية في الغرب ستشكل سابقة خطيرة

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في الغرب ستشكل "سابقة خطيرة".

وقال نيبينزيا خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس: "نود أن نلفت الانتباه بشكل خاص كذلك إلى أن الولايات المتحدة تبنت قانونا في أبريل الماضي، يهيئ الأساس لمصادرة وتسليم الأصول السيادية للبنك المركزي الروسي".

وتابع قائلا إن "هذا القانون ينتهك بشكل فظ أعراف ومبادئ القانون الدولي الخاصة بحصانة الدول وممتلكاتها، ناهيك عن مبادئ المساواة لدول ذات سيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، المثبتة في ميثاق الأمم المتحدة".

وأشار نيبينزيا إلى أن مثل هذه التصرفات للولايات المتحدة وحلفائها "تشكل سابقة خطيرة"، حيث "لن تكون أصول أي دولة محمية من المصادرة غير الشرعية".

وأكد المندوب أن روسيا تدعو المجتمع الدولي للوقوف ضد مثل هذه الممارسات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

المصدر: نوفوستي