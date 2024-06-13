السفير الروسي: روسيا سترد الرد المناسب والصارم على سياسة المواجهة التي تفرضها الولايات المتحدة

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن روسيا سترد الرد المناسب والصارم على المواجهة التي تسعى الولايات المتحدة لفرضها، رغم أن موسكو تظل مستعدة للحوار على قدم المساواة.

وأوضح أناتولي أنطونوف في تصريح صحفي يوم الأربعاء خلال حفل استقبال في السفارة بمناسبة يوم روسيا، أن الحكومة الأمريكية فرضت قيودا أخرى واسعة النطاق ضد موسكو.

وأضاف: "هنأت الإدارة الأمريكية الشعب الروسي بإعلان حزمة العقوبات التالية. لن نفرض أنفسنا كشركاء، روسيا منفتحة على حوار صادق وبين متساوين عندما يكون الأمريكيون ناضجين لذلك".

وقال الدبلوماسي الروسي: "سنقدم ردا مناسبا وحاسما على المواجهة المفروضة علينا".

بدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو لن تترك الأعمال العدوانية للولايات المتحدة دون رد.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تشمل بورصة موسكو وفروع شركاتها، في خطوة تزعم واشنطن أنها ترمي إلى تعقيد التعاملات بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى كيانات مشاركة في ثلاثة مشاريع للغاز الطبيعي المسال.

المصدر: تاس