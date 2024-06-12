زاخاروفا تعليقا على العقوبات الأمريكية: روسيا لن تترك الأعمال العدوانية دون رد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقًا على فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد روسيا، إن موسكو لن تترك الأعمال العدوانية للولايات المتحدة دون رد.

وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي يوم الأربعاء، "كما هو الحال دائما في مثل هذه الحالات، فإن روسيا لن تترك مثل هذه الأعمال العدوانية دون رد".

وشملت قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة أكثر من 30 شخصا وأكثر من 200 كيان من روسيا والصين.

وعلى وجه الخصوص، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة الروسية لإنتاج الغاز "روس غاز دوبيتشي" وشركة "آركتيكا-1"، وشركة "آركتيكا-3" للغاز وكذلك بورصة موسكو.

المصدر: تاس