صندوق النقد الدولي: النفط الروسي يُباع في السوق العالمية فوق السقف الذي حدده الغرب

قال صندوق النقد الدولي في تقرير إن النفط الروسي يُباع في السوق العالمية فوق سقف الأسعار الذي حاول الغرب الجماعي فرضه.

وأشار التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي حول آفاق تطور الاقتصاد العالمي إلى أن "النفط الروسي، الذي يتم تصديره بشكل رئيسي إلى الصين والهند، كان في الغالب أعلى من السقف الذي حددته مجموعة السبع ودول أخرى.

في 5 ديسمبر 2022، دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط المنقولة بحرا من روسيا حيز التنفيذ.

وفرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل.

وتم تحديد التكلفة القصوى عند 100 دولار و45 دولارا للبرميل، حسب فئة المنتجات النفطية، ويتطلب تغيير هذه القيود موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع.

وفي أكتوبر 2022 أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن موسكو لن تقوم بتوريد النفط إلى الدول التي تحاول بشكل مصطنع الحد من تكلفة هذه المادة الخام من خلال استخدام آلية السقف السعري، وأكد أن السعر يجب أن يتشكل بطريقة السوق، على أساس توازن العرض والطلب.

المصدر: تاس