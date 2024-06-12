الولايات المتحدة تسمح بإجراء معاملات مالية مع البنوك الروسية في إطار صفقات الطاقة

سمحت الولايات المتحدة، حتى الأول من نوفمبر 2024، بإجراء عمليات مالية في إطار معاملات الطاقة مع البنوك الروسية، بما في ذلك البنك المركزي و"سبيربنك" و"في تي بي" و"روس بنك".

ووفقا لترخيص نشرته وزارة المالية الأمريكية على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء، سمحت بإجراء معاملات مع البنوك الروسية: البنك المركزي، و"سبيربنك" وبنك "في تي بي" و"روس بنك" وبنك "أتكريطي"، وبنك "زينيت"، وبنك "سانت بطرسبورغ"، "سوفكوم بنك".

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وتنص الوثيقة على أن "جميع المعاملات المتعلقة بالطاقة والمحظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024 وهي تشمل كيانا واحدا أو أكثر، مسموح بها حتى 1 نوفمبر 2024.

ويوضح الترخيص أن المعاملات المتعلقة بالطاقة تشمل جميع المعاملات المتعلقة بإنتاج ومعالجة ونقل وشراء النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى موارد الطاقة الأخرى، بما في ذلك الفحم والأخشاب وأي شكل من أشكال اليورانيوم ومصادر الطاقة المتجددة.

المصدر: تاس