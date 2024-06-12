خبير: العقوبات الأمريكية الجديدة سترتد على الولايات المتحدة والدولار

صرح الخبير الصناعي الروسي ليونيد خزانوف بأن العقوبات الأمريكية الجديدة سترتد على الولايات المتحدة والدولار، إذ يجبر شركاء روسيا التجاريين على البحث عن طرق جديدة للتفاعل معها.

وقال لوكالة "نوفوستي": "هذه العقوبات الجديدة سترتد بالفعل على الاقتصاد الأمريكي. كيف يرتبط هذا الأمر بأمر بسيط للغاية: حزمة العقوبات الجديدة ستزيد من اختلال التوازن في التجارة الدولية مع روسيا، وهي تضم أكبر عدد من اللاعبين المختلفين، بما في ذلك الصينيون والأمريكيون".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا، التي فرضت اليوم الأربعاء 12 يونيو، أثرت على أكثر من 300 فرد وكيان قانوني في روسيا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

وأضاف: "بناء على ذلك، تجبر ضغوط العقوبات المتزايدة على بلادنا الدول التي تتعاون مع روسيا على إيجاد طرق جديدة للعلاقة معها، وأحد هذه الطرق هو التخلي عن الدولار الأمريكي، إذ ما الفائدة من دعم العملة الأمريكية إذا كان من الممكن على الأقل فرض عقوبات عليك بسبب ذلك؟ في ظل هذه الظروف ماذا يحدث؟ اليوان يتعزز، وقد يكون هناك تكثيف للمناقشات حول إنشاء عملة منفصلة تماما داخل الكتل التي تشمل روسيا".

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نفس الشيء الأسبوع الماضي. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة تقتل الدولار بيديها، مما يشجع التحول إلى العملات الوطنية.

وخلص الخبير إلى أنه "بناء على ذلك، بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، سيتم استبعاد الشركات الأمريكية التي تشارك فيها بشكل أساسي من التجارة الدولية. والشركات الأكثر تنوعا، على سبيل المثال، شركات الخدمات اللوجستية التي تنقل البضائع، ستحل محلها جهات فاعلة أخرى حتى في ظل العقوبات، يبدو أنهم يفضلون التعاون مع روسيا".

وقد شملت قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة أكثر من 30 شخصا وأكثر من 200 كيان من روسيا والصين.

على وجه الخصوص، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة الروسية لإنتاج الغاز "روس غاز دوبيطشا" وشركة "آركتيكا-1"، وشركة "آركتيكا-3" للغاز وكذلك بورصة موسكو.

المصدر: RT