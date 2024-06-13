رسميا.. ميسي يعلن عن قراره النهائي بشأن المشاركة في أولمبياد باريس

أكد نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي أنه لن يحاول الفوز بالميدالية الذهبية الثانية في مسيرته في دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

وقال ميسي في مقابلة مع شبكة "ESPN" الأمريكية أمس الأربعاء: "لقد تحدثت مع (مدرب المنتخب الأرجنتيني الأولمبي خافيير) ماسكيرانو، واتفقنا على الفور على الوضع"، مضيفا "إنها لحظة صعبة، لأن هناك أيضا مسابقة كوبا أمريكا، وهذا يعني أنني سأبتعد عن فريقي (إنتر ميامي) لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر متتالية. في عمري، لا أريد أن أخوض كل شيء، ويجب أن اتخذ الخيارات الصحيحة".

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وينافس المنتخب الأرجنتيني في أولمبياد باريس في المجموعة الثانية التي تضم أيضا المغرب، أوكرانيا والعراق.

وكان ميسي جزءا من المنتخب الأولمبي الأرجنتيني المتوج بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008.

ويستعد ميسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ37 في 24 يونيو الحالي، لقيادة منتخب بلاده الأول للدفاع عن لقبه بطلا لأمريكا الجنوبية (بطولة كوبا أمريكا) المقررة في الولايات المتحدة من 20 يونيو الحالي إلى 14 يوليو المقبل، وذلك قبل أسبوع على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس (26 يوليو - 11 أغسطس).

المصدر: "ESPN"