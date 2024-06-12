ميسي يحبط كل الأندية الطامحة للتعاقد معه

كشف نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي اليوم الأربعاء أنه يتوقع أن يكون فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي آخر ناد يدافع عن ألوانه في مسيرته.

وربطت تقارير عدة مطلع هذا العام ميسي بالانتقال إلى الدوري السعودي أو العودة إلى فريقه السابق برشلونة.

ولكن ميسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ37 في 24 يونيو الحالي، قال في مقابلة بثتها شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية "نعم، اليوم، أعتقد بأنه (إنتر ميامي) سيكون آخر ناد لي".

وأضاف المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات "لست مستعدا لترك كرة القدم. كل حياتي لم أقم إلا بذلك (لعب كرة القدم). أعشق ممارسة كرة القدم، أعشق التدريبات اليومية، أيام المباريات. أشعر بالخوف بأن كل شيء سيتوقف".

وتابع "أحاول الاستمتاع قدر المستطاع الآن لأنني مدرك بأن النهاية قريبة. كم أنا محظوظ لتواجد زملائي وأصدقائي إلى جانبي. أمضيت وقتا رائعا في صفوف المنتخب حيث لدي زملاء وأصدقاء أيضا".

وعن تجربته الأمريكية عقب انتقاله إلى إنتر ميامي صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، قال "كان من الصعب جدا مغادرة أوروبا والقدوم إلى هنا. لكن كوني توجت في صفوف منتخب بلادي بطلا للعالم (في مونديال قطر 2022)، فقد ساعدني في رؤية الأمور بشكل مختلف".

ويستعد ميسي لقيادة منتخب بلاده للدفاع عن لقبه بطلا لأمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقررة في الولايات المتحدة من 20 يونيو الحالي إلى 14 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات