نبات شائع الاستخدام قد يكافح السكري

كشف خبراء الصحة عن نوع من الأعشاب قد يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

أفاد BristolLive أن الدراسات أثبتت أن نبات الحلبة يساهم في التحكم بنسبة السكر في الدم.

وتعد الحلبة، المعروفة أيضا بـtrigonella foenum-graecum، عنصرا شائعا في الطعام الهندي. كما أنها ذات قيمة لخصائصها الطبية، حيث ربطتها الدراسات بخفض نسبة الكوليسترول والالتهابات وكذلك فقدان الوزن.

وتحتوي بذور الحلبة على كمية عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تلعب دورا في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات.

وكشفت إحدى الدراسات التي أجريت في الهند، أن دمج 100 غرام من مسحوق بذور الحلبة منزوعة الدهن في الوجبات اليومية للأفراد المصابين بداء السكري من النوع الأول، أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.

إقرأ المزيد

كما أنه يعزز تحمل الغلوكوز، وأدى إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية.

وأظهرت دراسات أخرى أن تناول 2.5 غرام من الحلبة مرتين يوميا لمدة 3 أشهر، أدى إلى انخفاض مستويات السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري من النوع الخفيف، ولكن ليس لدى المصابين بالحالات الشديدة.

ووجد الباحثون أيضا أن بذور الحلبة ساعدت على خفض نسبة الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري.

ومع ذلك، ينبغي التحدث مع الطبيب وفريق الرعاية الصحية لمرض السكري، قبل استخدام الحلبة كعلاج للحالة، خاصة إذا كنت تتناول الدواء.

المصدر: إكسبريس