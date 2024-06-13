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مورينيو يتوقع المنتخب الفائز بكأس أوروبا 2024

الرياضة

مورينيو يتوقع المنتخب الفائز بكأس أوروبا 2024
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توقع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو طرفي نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم التي تنطلق منافساتها غدا الجمعة في ألمانيا وتستمر حتى الـ14 من يوليو المقبل.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع "sportbibl"، إن المباراة النهائية لـ"يورو 2024" ستجمع بين منتخب بلاده البرتغال ونظيره الإنجليزي المدجج بالنجوم.

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وأضاف أن الفوز في النهائي سيكون حليف البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو رونالدو.

وعندما سئل عن المنتخب الذي يمكن أن يحقق اللقب بشكل مفاجئ، رد مورينيو: "أي منتخب غير البرتغال وفرنسا وإنجلترا لأنني أعتقد أن هذه المنتخبات الثلاثة هي الأوفر حظا للتتويج".

وأكد مورينيو أن فوز ألمانيا المضيفة باللقب القاري على أرضها سيكون مفاجأة أيضا بالنسبة له.

وسبق لمنتخب البرتغال أن ظفر بكأس أوروبا في عام 2016، بينما خسرت إنجلترا اللقب في النسخة الماضية إثر هزيمتها في النهائي على يد إيطاليا.

المصدر: "sportbibl"

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