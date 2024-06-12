"استطلاع جوي للأضرار عقب هجوم بمسيّرات".."حزب الله" يعرض مشاهد لعملية استهداف مقر إسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية سابقة نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، استهدف فيها المقر المُستحدث للفرقة 146 التابعة للجيش الإسرائيلي شرق مستوطنة نهاريا.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية المقر المُستحدث للفرقة 146 التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة".

وأبانت اللقطات لحظة إطلاق سرب من المسيرات نحو المقر الإسرائيلي، ومشاهد وثقها مستوطنون إسرائيليون لمحاولة اعتراض المسيرات ولكنها فشلت، وتصاعد الدخان الأسود جراء إصابة الأهداف.

وأظهر مقطع الفيديو مشاهد استطلاع جوي للمقر قبل وبعد استهدافه، تظهر تضرره.

وكان "حزب الله" قد قال في بيان له حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على اعتداء العدو ‌‏الصهيوني على بلدتي عيترون ومركبا يوم السبت 08- يونيو 2024 واستشهاد مجاهدين، شنت المقاومة ‏الإسلامية ‏يوم الاثنين 10 يونيو 2024 هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146 شرق نهاريا (الذي انتقل من ‏منطقة جعتون بعد قصفه سابقا)، مستهدفة أماكن ‏تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وأصابتها ‏إصابة مباشرة، مما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها ‏وإيقاع أفراد العدو بين قتيل وجريح". ‏

المصدر: RT