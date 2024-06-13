"المركزي" يعتمد طريقة جديدة لحساب سعر صرف الروبل بعد فرض عقوبات أمريكية على البورصة الروسية

أعلن البنك المركزي الروسي، أنه سيقوم بحساب سعر صرف الروبل الرسمي في السوق دون اللجوء إلى تداولات البورصة الروسية وسيبقى سعر الصرف موحدا ووفقا لمعايير السوق.

واستبعد البنك المركزي الروسي أن تؤثر العقوبات الأمريكية الجديدة على سعر صرف العملة الروسية، وأوضح البنك المركزي الروسي، في بيان نشره اليوم الخميس، أن "سوق الصرف الأجنبي الدولي وأسواق الصرف الأجنبي المحلية في معظم دول العالم هي خارج البورصة".

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وشدد المنظم الروسي على أن تجارة العملات الأجنبية لا تعتبر شرطا ضروريا لتحديد قابلية تحويل العملة الوطنية والتداول الحر للعملات الأجنبية وتكوين سعر الصرف في السوق.

وأشار إلى أن اليوان الصيني بات العملة الرئيسية في بورصة موسكو، وقال إن "دور الدولار الأمريكي واليورو في السوق الروسية انخفض على مدى العامين الماضيين بشكل مستمر، وكان ذلك نتيجة لإعادة توجيه التدفقات التجارية إلى الشرق وتغيير عملة الحسابات إلى الروبل واليوان والعملات الأخرى للدول الصديقة. وبلغت حصة اليوان في تداولات بورصة موسكو في مايو 54%".

وأكد المصرف المركزي أنه سيستمر تداول الدولار واليورو في السوق خارج البورصة.

وتأتي الخطوات الجديدة بعد أن أوقفت بورصة موسكو اعتبارا من اليوم الخميس (13 يونيو 2024) التداول بعملتي الدولار واليورو، بعدما فرضت واشنطن عقوبات عليها.

المصدر: تاس