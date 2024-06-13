"حزب الله" يبث لقطات من استهدافه مصنع بلاسان للصناعات العسكرية شمال إسرائيل

عرض "حزب الله" اللبناني، مشاهد من عملية استهدافه مصنع بلاسان للصناعات العسكرية في مستوطنة سعسع شمال إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف مصنع بلاسان للصناعات العسكرية في مستوطنة سعسع بثلاثة صواريخ"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأوضح "حزب الله" في بيان سابق أنه تم "استهداف مصنع ‌‏بلاسان للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح الجيش الإسرائيلي في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وإصابته إصابة مباشرة، في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويّا وإصابة مدنيين".

وتأسس مصنع ‌"‏بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات الجوية والبرية والبحرية في عام 1985.

وأظهر مقطع الفيديو تجهيز عناصر في "حزب الله" للصواريخ وقصفها لموقع المصنع بشكل دقيق ما أدى إلى انفجارات داخله.

وقال مصدر في "حزب الله"، يوم الخميس، إن عناصره هاجموا 15 موقعا عسكريا إسرائيليا دفعة واحدة في الجليل والجولان السوري المحتل.

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كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت الليلة الماضية عدة مبان يستخدمها "حزب الله" في جنوب لبنان، فيما توعد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين، في وقت سابق، بتصعيد العمليات ضد إسرائيل.

المصدر: RT