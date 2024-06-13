بدأ الطريق لإذلال ماكرون..

الحزب القومي اليميني والناكر للمحرقة حقق نجاحا ملحوظا في فرنسا. وإذلال ماكرون في الانتخابات الأوروبية قد لا يكون الأخير. لي هوكشتادر – واشنطن بوست

بدأ الطريق الطويل الذي أدى إلى إذلال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الأوروبية يوم الأحد، إلى قبل ما يقرب من 30 عاما في بلدة فيترول الفرنسية. وهي المدينة البروفنسية الغارقة في الشمس والتي تقع على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وفي بلدة فيترول وعدد قليل من البلدات الجنوبية القريبة، حقق حزب جان ماري لوبان اليميني المتطرف - القومي الفظ الذي ينكر المحرقة والذي أعلن "عدم المساواة بين الأجناس" - أول نجاح ملحوظ له، حيث فاز في الانتخابات المحلية.

كان هذا الزلزال السياسي، الذي أثاره الخوف من القوميين والغضب من الهجرة من شمال أفريقيا، بمثابة بداية صعود ثابت لحركة شعبوية ناشئة أصبحت الآن في موقع الصدارة للفوز برئاسة فرنسا في عام 2027. وتظل الهجرة هي القوة المحركة التي دفعت الحزب. وحقق الحزب، الذي يعرف الآن باسم التجمع الوطني والذي تسيطر عليه مارين ابنة لوبان، انتصارا ساحقا في نهاية هذا الأسبوع.

قال جان جربود، وهو طبيب متقاعد لطيف التقيت به في مدينة فيترول يوم الأحد بعد أن أدلى بصوته لصالح حزب لوبان: إن المدن مليئة بالجريمة ومرسيليا وصمة عار. واضطر الفرنسيون إلى الفرار من أحيائهم. وترى هؤلاء الأطفال البالغين من العمر 14 عاما يسرقون السيارات ويتم إيقافهم واستجوابهم ثم تتم إعادتهم إلى الشوارع. هناك شيء يجب أن يتغير.

حققت الأحزاب الشعبوية والمعادية للأجانب واليمين المتطرف، في تصويت الأحد للبرلمان الأوروبي، مكاسب في جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة، لا سيما في إيطاليا وألمانيا. لكن القنبلة كانت في فرنسا، حيث دفعه الهامش العقابي الذي حققه حزب التجمع الوطني، بفارق أفضل من 2 إلى 1على كتلة يمين الوسط التي يتزعمها ماكرون، إلى رمية النرد بطريقة مسرحية.

وفي خطابه للأمة بعد إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة، قام ماكرون بحل الجمعية الوطنية الفرنسية ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في غضون شهر. وتتلخص مقامرته في أن النتيجة سوف توقف نزيف سلطة حكومته وتخرج حزب التجمع الوطني عن مساره، والذي أصبحت آفاقه باهتة في نظام التصويت التشريعي الذي يتألف من جولتين في فرنسا. وفي الماضي، كانت جولات الإعادة لصالح الأحزاب التقليدية.

لكن تصويتاً آخر يمكن أن يسبب له إذلالا جديداً بسهولة. بل وربما يسفر عن سيناريو كابوس: حكومة جديدة تحت سيطرة حزب التجمع الوطني، لا يمارس عليها ماكرون سوى سلطة مشتركة أو محدودة.

لقد تعلم اليمين الأوروبي المتشدد، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم باعتباره هامشا صاخبا غير مرحب به في المجتمع المهذب، لغة جديدة. ومع بعض الاستثناءات، يتحدث قادتها الآن بالخطابة الرقيقة التي يستخدمها ساسة التيار الرئيسي. ويعد مرشح حزب التجمع الوطني، وهو شاب مبتسم يبلغ من العمر 28 عاما ويدعى جوردان بارديلا، مثالا واضحا على ذلك.

ولكن الرسالة الأساسية في الأساس هي أن المهاجرين، وأغلبهم من المسلمين، يعيدون صياغة الهويات الوطنية الجوهرية، مما يؤدي إلى نتائج سيئة.

وكان هذا الجوهر هو نفسه قبل ربع قرن من الزمان عندما استولى الحزب، الذي كان يعرف آنذاك باسم الجبهة الوطنية، على السلطة في فيترول. وأصر برونو ميغريت، كبير دعاة جان ماري لوبان آنذاك، والذي تم إرساله للإشراف على معاقل الحزب في الجنوب، على أنه بطل وطني للهوية العرقية.

كان ميغريت من النخب النقية، مهذبا ولطيف الكلام. ومع ذلك، لم يكن من الصعب فك رموز العنصرية التي سادت برنامجه، والتي تضمنت عمليات ترحيل جماعية.

"لماذا النضال من أجل الحفاظ على الأنواع الحيوانية، وفي الوقت نفسه قبول مبدأ اختفاء الأجناس البشرية عن طريق التهجين المعمم؟" سأل في التسعينيات.

وفي هذه الأيام، يمكن العثور على أصداء الجبهة الوطنية في مناقشة "نظرية الاستبدال العظيم"، التي تتسلل إلى خطاب أنصار التجمع الوطني الذين لم يحصلوا على مذكرة التخفيف. سمعت ذلك في المقابلات التي أجريتها حول فيترول، حيث أدلى 44% من الناخبين بأصواتهم في التجمع الوطني يوم الأحد، أي حوالي خمسة أضعاف الحصة التي فاز بها حزب ماكرون.

وفي السوق المركزي بالمدينة، الذي يعج بالحيوية على الرغم من حرارة الساحل الرطبة، سألت امرأة مسنة عن سبب استمرار جاذبية الحزب.

"لهذا السبب"، قالت وهي تشير بذقنها إلى عائلة من المهاجرين المسلمين يتسوقون على بعد بضعة أقدام، والنساء يرتدين الزي التقليدي. "الفرنسيون لا يريدون العيش مع أشخاص مختلفين. الناس يخشون أن يأخذ المهاجرون ما لديهم".

عرض التاجر الذي يدعم التجمع الوطني، أوليفييه شارلييه دي تشيلي، اختلافًا حول نفس الموضوع. وقال: لقد كبرنا وذهبنا إلى المدرسة مع ثلاثة أجيال من الجزائريين والمغاربة. الناخبون ليسوا عنصريين، لكن المشكلة هي فشل التكامل، وهذا شيء مختلف".

لقد تم تمكين صعود اليمين القومي عن غير قصد من قبل أحزاب الوسط الأوروبية التي حاولت استمالة السياسات المناهضة للمهاجرين ولكنها ببساطة قلبت المناقشة في اتجاه اليمين المتطرف، مما جعل وجهات نظره أكثر احتراما.

ما كان صادما في السابق قد أصبح أمرا طبيعيا. وكان وزير التعليم في حكومة ماكرون – غابرييل أتال، رئيس الوزراء الحالي – هو الذي منع فتيات المدارس العامة العام الماضي من ارتداء العباءة، وهو رداء إسلامي تقليدي. وبعد بضعة أشهر، دفعت الحكومة بمشروع قانون يتضمن إصلاحات صارمة مناهضة للهجرة بدعم من لوبان وحزبها.

ولم تفعل هذه الإجراءات أي شيء لتقويض الزخم المتراكم لحزب التجمع الوطني. وفي العام الماضي، تضخم دعمه من ربع الناخبين الفرنسيين إلى الثلث، وهو ما يعادل تقريبًا حصته من الأصوات يوم الأحد في مجال يضم حوالي 10 أحزاب.

إن الانتخابات علاج ضعيف للإخفاقات النظامية مثل فشل فرنسا. وقد تؤتي مقامرة ماكرون ثمارها التكتيكية، ولكن من غير المرجح أن تنجح في وقف موجة من القومية العرقية التي كانت في طور التكوين منذ ثلاثة عقود.

المصدر: واشنطن بوست

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