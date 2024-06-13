مندوب إسرائيل: سندرس إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة

أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أن إسرائيل ستدرس خلال أيام إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة من إسرائيل.

وقال إردان في تصريح إنه "حان الوقت كي تفكر إسرائيل في إيجابيات وسلبيات الانسحاب من الأمم المتحدة، ولكن قبل ذلك لدينا العديد من الخطوات التي سيتم النظر فيها هذا الأسبوع بما في ذلك إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة الذين ينشرون الأكاذيب ضد إسرائيل، بالإضافة إلى إعلان وكالة الأونروا منظمة إرهابية".

גלעד ארדן: השבוע תשקול ישראל את האפשרות לגרש מישראל בכירים באו"ם המפיצים שקרים נגד ישראל, ולהכריז על אונר"א כארגון טרור >>> https://t.co/eKoM4D7K4Y#הבוקרהזה@ilils1pic.twitter.com/al6w46pztv — כאן | רשת ב (@ReshetBet) June 13, 2024

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بإدراج إسرائيل في "القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال".

وقد أثارت الخطوة غضبا رسميا إسرائيليا، حيث تتالت الردود الغاضبة على القرار من قبل المسؤولين الإسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى أنصار القتلة من حماس".

بدوره، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن قرار إدراج إسرائيل في القائمة السوداء سيؤثر على علاقات تل أبيب مع الأمم المتحدة.

المصدر: RT