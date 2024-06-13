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مندوب إسرائيل: سندرس إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة

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مندوب إسرائيل: سندرس إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة
Gettyimages.ru
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أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أن إسرائيل ستدرس خلال أيام إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة من إسرائيل.

وقال إردان في تصريح إنه "حان الوقت كي تفكر إسرائيل في إيجابيات وسلبيات الانسحاب من الأمم المتحدة، ولكن قبل ذلك لدينا العديد من الخطوات التي سيتم النظر فيها هذا الأسبوع بما في ذلك إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة الذين ينشرون الأكاذيب ضد إسرائيل، بالإضافة إلى إعلان وكالة الأونروا منظمة إرهابية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بإدراج إسرائيل في "القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال".

وقد أثارت الخطوة غضبا رسميا إسرائيليا، حيث تتالت الردود الغاضبة على القرار من قبل المسؤولين الإسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى أنصار القتلة من حماس".

بدوره، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن قرار إدراج إسرائيل في القائمة السوداء سيؤثر على علاقات تل أبيب مع الأمم المتحدة.

المصدر: RT

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